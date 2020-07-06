Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридриха Келя.

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

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