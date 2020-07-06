Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридриха Келя.
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Задержанные по делу об убийстве в Австрии уроженца Чечни оказались его земляками

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Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Национальная служба новостей05:40

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Газета.Ru06:13

Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами

РИА Новости05:57
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая

В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на ядерном объекте Ирана

Газета The New York Times заявляет: это была диверсия со взрывным устройством.
RuNews24.ru 03:24
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Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Россия тайно ведет переговоры о выплатах компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы малазийского Boeing в Донбассе.
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Единоборства

Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга

Представитель красноярской школы бокса Беспутин по обвинению в употреблении допинга лишён титула чемпиона мира по версии WBA.
CT news 05:49
Происшествия

В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу

В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
Lenta.ru 07:45
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
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Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены

Газета.Ru 08:38
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
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Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru 08:36
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Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 08:24
Общество

Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

RT на русском 08:46
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
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Общество

Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах

Глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал низким риск заражения коронавирусом на борту самолета.
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не кормить грибами детей до 14 лет

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.
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Общество

Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить

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«Динамо» закрыли на базе до конца сезона

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Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

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