Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина РФ.

Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.

Политика МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.

Происшествия Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Футбол «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матичем до 2023 года «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с полузащитником Неманьей Матичем до лета 2023 года.

Общество Наталья Билан и ряд топ-менеджеров покинут «Матч-ТВ» Главный продюсер «Матч-ТВ» Наталья Билан в ближайшее время покинет канал, - сообщает Betting Insider со ссылкой на неназванные источники в руководстве «Матч-ТВ».

Происшествия Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50 По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.

Общество Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.

Политика Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Происшествия В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.

Культура Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.

Экономика Биткоин растет вместе с акциями после падения ниже 9,000 долларов Акции спасают день Биткоин упал ниже психологической поддержки в 9,000 долларов в воскресенье, подтвердив медвежьи нижние максимумы в 1, 000 и 9,800 долларов, достигнутые 10 и 23 июня соответственно.

Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Экономика Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.

Происшествия Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.

Шоу-бизнес Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.

Технологии Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.

Наука Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Политика В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».