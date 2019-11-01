Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ «Автодоре» оценили важность трассы Москва — Казань

Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в беседе с Inforeactor оценил важность трассы Москва — Казань.
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