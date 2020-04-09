Коронавирус
РИА НовостиВ Азербайджане число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1058, за сутки инфицированы 67 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
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Возраст зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет от 2 до 90 лет
Москва-Баку.ru09 апреля в 04:54
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 10 апреля в 22:47
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Футбол
Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России»
Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал о задачах команды и лично своих, если чемпионат России возобновится.
Soccer.ru 01:40
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
Общество
Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Аргументы и Факты 10 апреля в 09:11
Происшествия
В иркутской колонии после бунта заключенных вспыхнул пожар
Конфликт между несколькими заключенными и сотрудником колонии начался в минувший четверг, 9 апреля.
Город55.ру вчера в 03:22
Общество
Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами
Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
Общество
В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлено в Крыму: один - в Симферополе, второй - в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:42
Общество
В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:05
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение
Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 03:43
Космос
Алексей Островский поздравляет смолян с Днём космонавтики
Уважаемые смоляне!От всей души поздравляю вас с замечательным праздником силы духа, гражданственности и патриотизма – Днём космонавтики!Первый полёт на околоземную орбиту, который совершил уроженец нашей смоленской земли Юрий Алексеевич Гагарин, навсегда вошёл в историю, открыв эру освоения космического пространства.
Смоленская газета 02:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Политика
США помогут Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об оказании гуманитарной помощи Италии.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:28
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 10 апреля в 14:21