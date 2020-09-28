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Piter.tv
Piter.tv

Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.В источнике
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РБК

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

РБК03:29
ТАСС

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

ТАСС03:03
РИА Новости

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

РИА Новости03:21
RT на русском

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

RT на русском03:21
Газета.Ru

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Газета.Ru03:16
Известия

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Известия03:04
Sputnik Азербайджан

В Азербайджане объявляется мобилизация

Sputnik Азербайджан03:29

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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РИА Новости20:02
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«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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