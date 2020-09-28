Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане
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В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.В источнике
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