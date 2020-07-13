Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Азербайджане прошло заседание Совбеза из-за конфликта с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совбеза в связи с ситуацией на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
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Азербайджан отомстил за своих погибших военнослужащих - президент Алиев

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Алиев назвал власти Армении ответственными за конфликт на границе

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Общество

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
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Технологии

LEGO выпустит конструктор в форме ретроконсоли, на которой можно «запустить» Super Mario

В набор войдут 2 646 деталей, из которых можно будет собрать не только саму консоль с запущенной игрой Super Mario, но и телевизор, геймпады и картридж с тайтлом.
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Происшествия

Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
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Армия и оружие

Ракетоносец «Орел» вновь поучаствует в Главном военно-морском параде

Напомним, что в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
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Гаджеты

В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel

Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Спорт

Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
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Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Отмечается, что смертность в Москве в июне этого года превысила показатели июня 2019 года на 3687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус.
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Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
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Футбол

РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро

Lenta.ru 10 июля в 16:49
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
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Спорт

Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
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Политика

Путин сократил более 130 офицеров центрального аппарата МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым сократил численность центрального аппарата МВД на 132 человека.
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Общество

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
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Политика

Патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить антицерковный закон

«Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на Православную Церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру», — заявил Кирилл в обращении.
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
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