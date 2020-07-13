Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совбеза в связи с ситуацией на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В Азербайджане прошло заседание Совбеза из-за конфликта с Арменией

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