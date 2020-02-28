Общество
Российская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.Интерфакс05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Хоккей
«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очка
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Армия и оружие
Начнет ли Эрдоган войну с Россией
Обстановка в Сирии резко обострилась 27 февраля 2020 года, в воздухе запахло полномасштабным военным конфликтом между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой, в который может быть втянута и Россия.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Происшествия
Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом
Школьник, напавший с кухонным ножом на 59-летнюю учительницу математики в Ульяновске, арестован.
Футбол
Роман Шаронов: «Сорокин думал, что благодаря голам он – топ. Скауты на это смотрят в десятую очередь»
Не знаю почему, но Егор оценивал себя по количеству голов в прошлом сезоне.
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.
Общество
Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов
Мартиросов руководил проектом и был главным конструктором «русского чуда», многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Футбол
Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс
Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал о своём увольнении из казахстанского клуба.
Политика
Президента Монголии поместили на карантин
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского
В Калининграде арестовали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
Футбол