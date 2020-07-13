Армия и оружие

News.ruNews.ruВ Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
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Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части

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Азербайджанские военные нанесли удар по опорному пункту противника

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В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

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Удары по опорному пункту противника - кадры с линии фронта

Sputnik Азербайджан02:17
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
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Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.
РИА Новости 09:33
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Судья Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи после матча «Спартака»

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Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала

«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
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Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

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Шоу-бизнес

Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей

Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 08:20
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

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Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии

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Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

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Названы секретные функции смартфонов

Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
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Общество

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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
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Футбол

Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»

Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.
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Алексей Игонин: «Радует, что „Зенит“ поворачивается лицом к своим воспитанникам»

Радует, что клуб поворачивается лицом к питерским ребятам – в Грозном за «Зенит» сыграли шесть собственных воспитанников.
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Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
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«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

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Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

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