Армия и оружие

News.ruNews.ruВ Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
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Тренер «Сочи» уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России

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