Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
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У гражданина России в Азербайджане диагностировали коронавирус

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В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

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Россиянин завез коронавирус в Азербайджан

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Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане

РБК06:06

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
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По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
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