У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

Происшествия В Астраханской области разбился вертолет По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Здоровье Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ Как сообщает Today News Ufa, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при попадании короновируса в организм температура тела редко поднимается до критических значений.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП "Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Политика МИД Украины надеется на присоединение Трампа к «нормандской четверке» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $49 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.