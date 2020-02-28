Общество
РИА НовостиВ Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
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Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Гаджеты
Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным
Из источников сообщается, что лишь на одном рынке продалось около 70 800 смартфонов линейки Galaxy S20.
Происшествия
Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве
День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Футбол
«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" в меньшинстве сыграли вничью с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который стал первым после зимней паузы в турнире.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Здоровье
Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ
Как сообщает Today News Ufa, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при попадании короновируса в организм температура тела редко поднимается до критических значений.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Политика
МИД Украины надеется на присоединение Трампа к «нормандской четверке»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео авиаудара по сирийским войскам
Официальное турецкое информагентство Anadolu опубликовало кадры со спутниковых камер, запечатлевших воздушный удар по провинции Идлиб.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
Теннис
Новак Джокович вышел в финал турнира в Дубае
Киберспорт
Petr1k: «Последний раз NAVI обыгрывали Liquid в Bo3-матче в 2016 году»
NAVI сыграют с Liquid в четвертьфинале плей-офф IEM Katowice 2020. Матч начнется 28 февраля в 20:55 по московскому времени.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.