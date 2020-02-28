Общество
Российская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Армия и оружие
НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе
На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
Известный производитель из Южной Кореи Samsung выпустил экраны OLED нового поколения.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Авто
В России открылись предзаказы на Audi SQ7 с мощнейшим дизелем
Audi SQ7 в дизельной ипостаси располагает 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента диапазоне от 1000 до 3250 об/мин, снятых с 4 литров рабочего объема.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Кино
Появились дебютные постеры экранизации Monster Hunter
Портал IGN опубликовал первые постеры экранизации Monster Hunter от Capcom.
Армия и оружие
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Армия и оружие
Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу
По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Экономика
Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян
Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
Экономика
Обвал нефтяных котировок грозит замедлением накопления ФНБ
Поскольку все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ, сообщает РБК.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Спорт
Футболистка сборной Ирана скончалась от коронавируса
Футболистка находилась в больнице 10 дней. Ильхам Шейхи жила в провинции Кум, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Иране.
Армия и оружие
Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов
Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия