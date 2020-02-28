Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

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