Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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У гражданина России в Азербайджане диагностировали коронавирус

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

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Оператор платного ТВ «Триколор» с 1 марта останавливает вещание телеканалов, дистрибуцией которых занимается «Ред Медиа» («Газпром-медиа»).
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Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе

Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
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Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек

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Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop

Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
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Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
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Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
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Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Турецкие военные уничтожили 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе САР, о чем сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерства национальной обороны Турции.
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«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»

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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

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Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
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