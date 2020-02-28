Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Музыка Белоруссию на «Евровидении-2020» представит группа VAL Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Шоу-бизнес Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.

Политика Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.