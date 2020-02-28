Общество
Российская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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Армия и оружие
Ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась
Турецкие власти заявили, что их конвой попал под обстрел сирийских правительственных войск, погибли, по последним данным, 33 турецких военных.
Наука
Найдена возможность выявления ранних признаков рака
Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Общество
«Триколор» прекращает вещание каналов «Ред Медиа» с 1 марта
Оператор платного ТВ «Триколор» с 1 марта останавливает вещание телеканалов, дистрибуцией которых занимается «Ред Медиа» («Газпром-медиа»).
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Биатлон
Россия стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Сборная России финишировала на второй позиции по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Армия и оружие
Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе
Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Музыка
Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
Футбол
«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»
«Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Музыка
Белоруссию на «Евровидении-2020» представит группа VAL
Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек
В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию
Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
Кино
Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Политика
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных
Турецкие военные уничтожили 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе САР, о чем сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерства национальной обороны Турции.
Футбол
«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»
«Фортуна» на своем поле принимала «Герту», встреча закончилась со счётом 3:3. Первый тайм сложился для берлинцев крайне неудачно.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).