Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
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Общество

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Армия и оружие

Новиков прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил, что Турция не заинтересована во вмешательстве НАТО в этот конфликт.
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Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает

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Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
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Началось создание российской многоразовой ракеты

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«Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — сообщается в тексте документа.
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Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

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Армия и оружие

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Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
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«Лос-Анджелес» сделал официальное предложение защитнику ЦСКА

«Лос-Анджелес Кингз» интересуется защитником ЦСКА Никитой Нестеровым.
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Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
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Под налог на роскошь подпали новые машины

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У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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Минздрав подсчитает больных СМА в России

В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
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Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
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АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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