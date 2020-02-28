Общество
Российская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно
Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.
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Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
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Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице
Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Армия и оружие
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе.
Общество
Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Происшествия
Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе
На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
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Премоторная кора поучаствовала в принятии решений
Ученые показали в эксперименте на мышах, что в принятии решений с учетом контекста, то есть по нелинейному алгоритму, ключевую роль играет премоторная кора.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Армия и оружие
Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.
Политика
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Космос
Компания Astra планирует выиграть гранд США на 12 миллионов долларов
Калифорнийская компания Astra планирует совершить три запуска своих небольших ракет, в надежде выиграть гранд правительства США на 12 миллионов долларов.
Футбол
Экспресс на Бундеслигу от 29.02.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на Бундеслигу из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Культура
Роман Полански отказался приходить на премию «Сезар»
В ответ дирекция киноакадемии объявила об отставке в знак уважения ко всем, «кто делал кино в 2019 году», и о планах избрать новый исполнительный совет уже после церемонии.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Футбол
Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм
Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.