Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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с чего всё началось

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс05:55

Подробнее о событии

В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

Коммерсантъ06:40

В Азербайджане выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом

ТАСС06:28

Россиянин завез коронавирус в Азербайджан

Lenta.ru05:55

Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане

РБК06:06

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

РИА Новости05:59

В Азербайджане у россиянина выявили заражение коронавирусом

RT на русском06:18

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

Интерфакс05:55
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

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ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Здоровье

«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»

О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Политика

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в Кремле.
РИА Новости 07:58
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Наука

Сильное взаимодействие бывает разным

Если на «больших» расстояниях сильное взаимодействие обеспечивает главным образом притяжение протона и нейтрона, то на очень коротких расстояниях происходит отталкивание или раздвигание пар нейтронов.
Наука и жизнь вчера в 00:33
Футбол

Молодежка «Динамо» обыграла «Спартак», реализовав три пенальти

«Динамо»-м в матче 20-го тура первенства молодежный команд РПЛ обыграло сверстников из «Спартака» со счетом 5:2. Бело-голубые с 44 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 33 очками расположились на шестой строчке.
Спорт-Экспресс 07:59
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

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ToDay News Ufa вчера в 12:31
Авто

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
ТАСС 08:15
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Экономика

Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты

Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020

Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
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Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Общество

Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн

Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
РБК 08:15
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

Как сообщает пресс-службе регионального СК, найти убийцу удалось после того, как на стенах домов появились надписи, указывающие на местонахождение тела.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия

В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

РИА Новости 07:53
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомости вчера в 19:29
Кино

В стиле «Мстителей»: постер и кадры нового эпизода «Симпсонов» порадуют фанатов Marvel

Канал Fox выпустил официальный постер нового эпизода «Симпсонов» и опубликовал кадры из него.
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Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Автоспорт

Квят стал седьмым на утренней сессии в последний день тестов

Российский гонщик «Альфа Таури» занял седьмое место по итогам утренней сессии в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне.
ProstoProSport 07:42
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

РИА Новости 07:04
Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

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