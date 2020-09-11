Sputnik Азербайджан 1

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 38 037 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 35 440 человек благополучно прошли лечение, 557 пациентов клиник скончались. Лечение 2040 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.