В Азербайджане выявлено 163 новых случая инфицирования COVID-19
Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 38 037 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 35 440 человек благополучно прошли лечение, 557 пациентов клиник скончались. Лечение 2040 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.В источнике
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Оперштаб Азербайджана огласил последние данные по распространению коронавируса
Sputnik Азербайджан08:43
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В Азербайджане большинство случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Баку
Москва-Баку.ru9 сентября в 07:55