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Sputnik Азербайджан
Sputnik Азербайджан

В Азербайджане выявлено 163 новых случая инфицирования COVID-19

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 38 037 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 35 440 человек благополучно прошли лечение, 557 пациентов клиник скончались. Лечение 2040 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.В источнике
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Sputnik Азербайджан

Оперштаб Азербайджана огласил последние данные по распространению коронавируса

Sputnik Азербайджан08:43
Москва-Баку.ru

В Азербайджане большинство случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Баку

Москва-Баку.ru9 сентября в 07:55
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Танковый парад прошел в Нижнем Тагиле

«Танки, которые выпускаются в Нижнем Тагиле – это уральская марка и уральский характер – крепкий и надежный», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед парадом.
Победа РФ06:56
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ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
UfaTime.ru04:35

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ru04:16
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