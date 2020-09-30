Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении
Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.
РИА Новости01:47
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Московский Комсомолец01:06