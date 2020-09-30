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РБК
РБК

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.
РИА Новости01:47
Подробнее о событии
РБК

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

РБК02:18
РЕН ТВ

В Азербайджане заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении

РЕН ТВ00:41
РИА Новости

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

РИА Новости01:47
Известия

МО Азербайджана заявило о выведении из строя ЗРК С-300 ВС Армении в Карабахе

Известия01:12
Московский Комсомолец

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации армянского ЗРК С-300 в Карабахе

Московский Комсомолец01:06
Фонтанка.Ру

Азербайджан заявил, что уничтожил армянский ЗРК С-300 в Карабахе

Фонтанка.Ру01:05
ТАСС

Азербайджанские военные заявили, что вывели из строя С-300 армянской стороны в Карабахе

ТАСС01:51

У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов заявил, что примерно у 10% пациентов, которых ежедневно поступают в стационар — а это около 150 человек за сутки, выявляли коронавирус: "Но при этом не могу сказать, что у онкологических больных была как-то выше заболеваемость".
У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус
Реальное время03:54

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17
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«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу

Секвестр Федеральной космической программы лишит возможности «Роскомос» иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил 29 сентября начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко в журнале «Русский космос».
ИА Красная Веснавчера в 07:59

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
3,2K

Эндокринолог назвал допустимые суточные нормы чая разной крепости

Допустимые для взрослого человека нормы дневного потребления чая рассчитываются в зависимости от сорта и крепости заваривания напитка, рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
News.ru01:58
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Власти одобрили создание одного оператора мусора для Петербурга и области

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на встрече с Путиным 10 июня объяснял необходимость единого оператора следующим образом: «Это позволит нам объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий».
РБК02:00

Маски в московском транспорте подешевеют до 5 рублей с октября

С 1 октября пассажиры московского транспорта смогут купить защитные маски по сниженной цене, она составит пять рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
РИАМО03:43
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