В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16
Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАСС02:12
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Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет
Sputnik Азербайджан01:58