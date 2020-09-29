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В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАСС02:12
Подробнее о событии
Интерфакс

В Баку снова заявили об отсутствии F-16 у ВВС Азербайджана

Интерфакс11:35
РИА Новости

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

РИА Новости03:03
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет

Sputnik Азербайджан01:58
Народные новости

МО Азербайджана опровергло сообщение Еревана о сбитом F-16

Народные новости02:48
Газета.Ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что у армии страны нет истребителей F-16

Газета.Ru02:19
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

ТАСС02:12
Московский Комсомолец

В Азербайджане заявили, что у Баку нет истребителей F-16

Московский Комсомолец03:01

Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Телеканал 360°13:26
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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