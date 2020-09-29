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В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАССвчера в 02:12
Подробнее о событии
Интерфакс

В Баку снова заявили об отсутствии F-16 у ВВС Азербайджана

Интерфаксвчера в 11:35
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет

Sputnik Азербайджанвчера в 01:58
Московский Комсомолец

В Азербайджане заявили, что у Баку нет истребителей F-16

Московский Комсомолецвчера в 03:01
Вестник Кавказа

В Баку опровергли фейк о наличии F-16 у Азербайджана

Вестник Кавказавчера в 02:21
Газета.Ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что у армии страны нет истребителей F-16

Газета.Ruвчера в 02:19
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

ТАССвчера в 02:12
РИА Новости

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

РИА Новостивчера в 03:03

Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов
РБК17:00
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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.
РЕН ТВвчера в 16:10
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота, и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия.
РБК22:03

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАССвчера в 04:31
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Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
RT на русскомвчера в 14:35
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