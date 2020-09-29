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В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАСС02:12
Подробнее о событии
Интерфакс

В Баку снова заявили об отсутствии F-16 у ВВС Азербайджана

Интерфакс11:35
РИА Новости

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

РИА Новости03:03
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

ТАСС02:12
Народные новости

МО Азербайджана опровергло сообщение Еревана о сбитом F-16

Народные новости02:48
Газета.Ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что у армии страны нет истребителей F-16

Газета.Ru02:19
Московский Комсомолец

В Азербайджане заявили, что у Баку нет истребителей F-16

Московский Комсомолец03:01
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет

Sputnik Азербайджан01:58

В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
REGNUM06:45
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко.
Общественная служба новостей11:31
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.ру11:13

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Факты12:09