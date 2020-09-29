Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАСС02:12
Подробнее о событии
Интерфакс

В Баку снова заявили об отсутствии F-16 у ВВС Азербайджана

Интерфакс11:35
РИА Новости

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

РИА Новости03:03
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет

Sputnik Азербайджан01:58
Вестник Кавказа

В Баку опровергли фейк о наличии F-16 у Азербайджана

Вестник Кавказа02:21
Газета.Ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что у армии страны нет истребителей F-16

Газета.Ru02:19
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

ТАСС02:12
Московский Комсомолец

В Азербайджане заявили, что у Баку нет истребителей F-16

Московский Комсомолец03:01

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,9K

Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Как пишет в американском издании Forbes военный эксперт Себастьян Роблин, беспилотниками Bayraktar TB2, которые уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10», могли управлять турецкие военнослужащие.
Военное дело06:42
43

Меркель обеспокоилась распространением COVID-19 в Германии

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 29 сентября на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия12:00
4

Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
5