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В Азербайджане заявили об отсутствии у ВВС страны истребителей F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об уничтожении F-16. В Баку заявили, что на вооружении ВВС страны нет такого истребителя. По словам руководителя пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны об уничтожении принадлежащего ВВС страны истребителя F-16.
ТАСС02:12
Подробнее о событии
РИА Новости

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

РИА Новости03:03
ТАСС

В Баку опровергли сообщения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16

ТАСС02:12
Народные новости

МО Азербайджана опровергло сообщение Еревана о сбитом F-16

Народные новости02:48
Вестник Кавказа

В Баку опровергли фейк о наличии F-16 у Азербайджана

Вестник Кавказа02:21
Газета.Ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что у армии страны нет истребителей F-16

Газета.Ru02:19
Московский Комсомолец

В Азербайджане заявили, что у Баку нет истребителей F-16

Московский Комсомолец03:01
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана: истребителей F-16 на вооружении ВВС Азербайджана нет

Sputnik Азербайджан01:58

Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»
Газета.Ru08:57
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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