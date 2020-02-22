Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Азове произошел взрыв газа в жилом доме

Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области. Об этом сообщили «Интерфаксу» в МЧС.
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Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме под Ростовом

URA.Ru08:45

Названа причина взрыва в многоквартирном доме в Азове

Телеканал 360°07:34

Взрыв в жилом доме в Ростовской области произошел после утечки газа

РИА Новости06:48

Власти распорядились помочь пострадавшим при взрыве газа в Азове

РБК07:43

СКР возбудил дело после взрыва газа в доме в Азове

Коммерсантъ05:38

Взрыв газа и пожар в доме Азова привел к частичному разрушению нескольких квартир

Интерфакс07:22

Следователи изымают документы в газоснабжающей организации после взрыва газа в Азове

ТАСС07:49
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Общество

В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
РИА Новости 08:53
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Биатлон

Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Общество

На Украине предрекли снижение пенсий

REGNUM вчера в 22:14
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Общество

Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
REGNUM 08:58
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Политика

Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
РБК 08:18
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Lenta.ru 07:39
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Газета.Ru вчера в 21:16
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Происшествия

Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном

Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
ТАСС 08:09
Происшествия

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
RT на русском 08:16
Общество

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
РИА Новости 07:08
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Rusvesna.su 01:30
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Происшествия

Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу

В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Регион online 07:38
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
RT на русском 08:11
Спорт

Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал

Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Спорт-Экспресс 08:41
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Главное