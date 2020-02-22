Происшествия
BFM.ruВ Азове произошел взрыв газа в жилом доме
Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области. Об этом сообщили «Интерфаксу» в МЧС.
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Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Биатлон
Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Общество