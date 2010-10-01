Происшествия

ЁршЁршВ Азовском районе выявлены трое новых заболевших коронавирусом

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Наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости. За сутки в там выявлено 248 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За весь период жертвами инфекции в Ростовской области стали 34 человека.
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В Азовском районе выявлены трое новых заболевших коронавирусом

Ёрш04:21

Наибольшее число новых заболевших коронавирусом выявили в Ростове и Сальском районе

Donday.ru21 мая в 03:47
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