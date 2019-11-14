Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.

с чего всё началось

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

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