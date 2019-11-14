Экономика
РБКВ БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
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с чего всё началось
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.ТАССвчера в 06:11
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Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Армия и оружие
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа
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На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2
На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Происшествия
Тело убитой девушки нашли в московском парке
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Армия и оружие
Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти
Жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти направит в ООН Сирия, заявил президент страны Башар Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Политика
МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» установил рекорд по сухим матчам
После последнего матча с «Трактором» стало известно, что голкипер казанского хоккейного клуба Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
Политика
В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии
Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Музыка
Ольга Бузова собралась на «Евровидение»
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Энергетика
Польша уведомила Газпром о решении завершить Ямальский контракт
Польский энергетический концерн PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года.
Происшествия