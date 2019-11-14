Экономика
РБКВ БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Фигурное катание
Фигурист Красножон: «В Америке за все платишь, а в России коррупция»
Бывший ученик Алексея Мишина Алексей Красножон, с 13 лет выступающий за США, в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику сравнил жизнь за океаном и в России.
Sport24.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Технологии
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 12 ноября в 05:25
Кино
Актриса Марьяна Спивак рассказала, как выжить в зараженной Москве
Звезда "Нелюбви" Марьяна Спивак, исполнившая в проекте одну из главных ролей, в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о достоинствах "Эпидемии", работе на съемочной площадке и правилах поведения в критических ситуациях.
Газета.Ru 07:43
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Политика
Правительство не планирует снижать пенсионный возраст в ДФО
Кабмин не намерен возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.
Московский Комсомолец 07:04
Экономика
Верховная рада Украины в «рекордные» сроки приняла госбюджет-2020
Верховная рада Украины на заседании сегодня, 14 ноября, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM Главный финансовый документ страны на следующий год поддержали 280 народных депутатов при 226 необходимых.
REGNUM 07:38
Политика
Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»
Президент Сирии Башар Асад в интервью для РИА Новости и телеканала "Россия 24" провел параллель между гибелью основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье и ликвидацией главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 06:56
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Армия и оружие
На севере Сирии создана новая военная база России
Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».
Discover24 02:09
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Astera вчера в 14:33
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Наука
В США от «загадочной болезни» умерли 39 вейперов, заразились около двух тысяч
Число жертв «загадочной» легочной болезни вейперов в Соединенных Штатах возросло до 39 человек, заразились около двух тысяч любителей электронных сигарет с марихуаной, сообщает телеканал NBC News.
Комсомольская правда вчера в 18:08
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Экономика
Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое
В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.
Lenta.ru 07:21
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Политика
Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского
Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
РБК 07:45
Здоровье
Скворцова заявила о росте охвата онкобольных диспансеризацией до 97%
Охват диспансерным наблюдением пациентов с онкологических заболеваниями вырос до 97%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры
Культуромания 02:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, какой Тимати отец
Звезда пообещала, что в скоро поклонники увидят Ратмира полностью. Кроме того, она рассказала, какой Тимати отец.
Lisa.ru вчера в 13:00