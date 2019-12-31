Политика

Piter.tvPiter.tvИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению.
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США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде

Эхо Москвы31.12.19 в 20:08

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс31.12.19 в 04:18

Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ru31.12.19 в 08:47

После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъ31.12.19 в 07:16

Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

ТАСС31.12.19 в 07:03

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК31.12.19 в 05:35

Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

РИА Новости31.12.19 в 15:50
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Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали семь человек

Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
News.ru вчера в 06:06
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Известия вчера в 13:51
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro вчера в 20:23
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:05
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
РИА Новости 00:37
Здоровье

Аспирин, движение и еда богатая клетчаткой защитят от рака

В 2017 году Целевая группа по профилактической службе Соединенных Штатов обновила свои инструкции и стала рекомендовать людям в возрасте 50 – 59 лет принимать аспирин в низкой дозе.
Курьер. Среда. Бердск 30.12.19 в 03:35
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Общество

В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
Эхо Москвы вчера в 13:30
Происшествия

Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Суть событий вчера в 10:29
Кино

На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»

«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
News.ru вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

Автомобиль сбил семью с ребенком в Волгоградской области, взрослые погибли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД 1 января.
Известия вчера в 12:57
Политика

Россия и Украина подписали газовое соглашение

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 30.12.19 в 16:23
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
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