Политика
Piter.tvИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению.
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США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде
Эхо Москвы31.12.19 в 20:08
После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде
Коммерсантъ31.12.19 в 07:16
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Общество
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали семь человек
Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Армия и оружие
В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Здоровье
Аспирин, движение и еда богатая клетчаткой защитят от рака
В 2017 году Целевая группа по профилактической службе Соединенных Штатов обновила свои инструкции и стала рекомендовать людям в возрасте 50 – 59 лет принимать аспирин в низкой дозе.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Общество
В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок
Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
Происшествия
Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Автомобиль сбил семью с ребенком в Волгоградской области, взрослые погибли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД 1 января.
Политика
Россия и Украина подписали газовое соглашение
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.