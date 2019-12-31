Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению.

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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Общество В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.

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