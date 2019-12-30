Политика
ИзвестияИракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
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Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры
Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Хоккей
Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России
Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Футбол
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Футбол
Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионства
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства.
Футбол
«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Энергетика