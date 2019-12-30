Политика

ИзвестияИзвестияИракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Читать в источнике
Комментировать350

Подробнее о событии

Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ruвчера в 08:47

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

РИА Новостивчера в 08:36

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфаксвчера в 04:18

Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

ТАССвчера в 07:03

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБКвчера в 05:35

Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

Эхо Москвывчера в 08:31

После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъвчера в 07:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Автоновости дня вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Экспресс газета вчера в 02:36
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Общество

В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры

Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
РИА Новости 12:15
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК вчера в 01:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Lenta.ru 06:56
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Происшествия

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
ТАСС 04:24
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor 30.12.19 в 23:34
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия

МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Политика

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
РБК 09:48
Хоккей

Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.
ProstoProSport вчера в 08:51
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском вчера в 08:56
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Общество

Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

RT на русском 10:41
Футбол

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.
РИА Новости 11:00
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
REGNUM 07:33
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня вчера в 07:29
Футбол

Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионства

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства.
Sportbox.RU 11:39
Футбол

«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 12:13
Общество

Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

News.ru 11:01
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

РИА Новости 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное