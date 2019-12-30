Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Общество В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.

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Общество «Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Хоккей Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Футбол Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов» Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.

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Общество Папа Римский извинился за то, что ударил женщину Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.