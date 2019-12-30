Политика
Московский КомсомолецВ Багдаде демонстранты начали штурм посольства США
В иракском Багдаде демонстранты начали штурм посольства США в качестве протеста против бомбардировок американцами позиций местного ополчения, сообщают арабские СМИ.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Здоровье
Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?
В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака.
Футбол
«ПСЖ» и «Интер» заинтересованы в услугах Эриксена
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере сообщил об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
В Москве ожидается похолодание в ночь на 2 января
Специалисты Росгидромета прогнозируют понижение температуры до минус пяти градусов в ночь на 2 января в Москве.
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Спорт
В WADA обновили список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство обновило список запрещенных веществ, который начал действовать с 1 января 2020 года.
Футбол
«Невские новости»: Роберт Мак перейдет в «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в ФК «Сочи», утверждают «Невские новости».
Общество
«Намного чище и более цивильно». Бучневич и Панарин сравнили метро в Нью-Йорке с московским
В московском метро народу тоже бывает много, но там намного чище и более цивильно.
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Политика
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
Происшествия
МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Происшествия
Покупателя в магазине в Саратовской области зарезали в новогоднюю ночь
В Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь.
Экономика
В России с 1 января выросли пенсии
Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.
Футбол
Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии.