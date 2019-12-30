Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Багдаде демонстранты начали штурм посольства США

В иракском Багдаде демонстранты начали штурм посольства США в качестве протеста против бомбардировок американцами позиций местного ополчения, сообщают арабские СМИ.
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Посольство США в Багдаде эвакуировали

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