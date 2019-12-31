Политика

Pravda.RuPravda.RuВ Багдаде начался штурм американского посольства

Накануне прошли похороны жертв, погибших при американском авиаударе. Охрана посольства отступила и укрылась на территории диппредставительства. Протестующие требуют, что посол США в Ираке покинул территорию страны.
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В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК31.12.19 в 05:35

Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ru31.12.19 в 08:47

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

РИА Новости31.12.19 в 08:36

После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъ31.12.19 в 07:16

Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

ТАСС31.12.19 в 07:03

США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде

Эхо Москвы31.12.19 в 20:08

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс31.12.19 в 04:18
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Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Общество

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Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Гаджеты

Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
iXBT.com 01:38
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Единоборства

Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов

Lenta.ru 03:28
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Политика

Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Lenta.ru вчера в 22:36
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия

На 50% меньше смертей произошло в результате авиакатастроф в 2019 году

Более чем на 50% меньше смертей произошло в 2019 году в результате крупных авиакатастроф коммерческих рейсов, сообщает Reuters со ссылкой на данные голландской консалтинговой фирмы To70.
ЛОТ 02:25
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Политика

На Украине заявили о желании слезть с российской «газовой иглы»

Ранее, как писал NEWS.ru, министр энергетики Украины Алексей Оржель связал возобновление закупок российского газа с долгом «Газпрома».
News.ru 03:13
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Происшествия

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Интерфакс вчера в 06:51
Единоборства

Бетербиев может отказаться от боя в Китае и потерять пояс IBF

Матч ТВ вчера в 07:25
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия

В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами

РИА Новости 01:35
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Спорт

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Известия вчера в 23:22
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 31.12.19 в 16:06
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 31.12.19 в 10:44
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