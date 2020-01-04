Армия и оружие
РИА НовостиВ Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. В автомобилях находились медики шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби". Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.
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В Вашингтоне открестились от авиаударов в районе Эт-Таджи к северу от Багдада
Московский Комсомолец00:34
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Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США приостановила обучение военных Ирака
Вооруженные силы США и других государств, которые принимают участие в контртеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, приостановили обучение иракских военных из-за возросшего напряжения на Ближнем Востоке, сообщает Reuters, ссылаясь на письмо немецких военных депутатов этой страны.
Армия и оружие
США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Политика
Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
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Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Происшествия
В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья
По данным piter.tv, возможной причиной смерти девочки стал сыр, который она съела с новогоднего стола.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Граждане США спешно покидают Ирак после ликвидации иранского генерала
Отъезд американцев связан с событиями в регионе после ликвидации ВС США в ночь на пятницу, 3 января, командующего силами спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 150 млн фунтов
По сведениям источника, МЮ установил стоимость Погба в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в случае совершения трансфера в январе.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо
"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор от Демократической партии Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, которая законодательно запретит американскому лидеру Дональду Трампу вести с Ираном военные действия без одобрения конгрессом США.
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».