Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. В автомобилях находились медики шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби". Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.
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В Вашингтоне открестились от авиаударов в районе Эт-Таджи к северу от Багдада

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РИА Новостивчера в 19:41

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ВВС США под Багдадом нанесли удар по колонне с врачами

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В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения

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В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
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В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
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Армия и оружие

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Эхо Москвы вчера в 20:06
Политика

Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

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Российская газета вчера в 20:31
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НТВ вчера в 14:48
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
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Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
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Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
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Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

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ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
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Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

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Life.ru вчера в 18:46
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
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Online47.ru вчера в 02:37
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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Московский Комсомолец 01 января в 11:43
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Отъезд американцев связан с событиями в регионе после ликвидации ВС США в ночь на пятницу, 3 января, командующего силами спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.
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«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 150 млн фунтов

По сведениям источника, МЮ установил стоимость Погба в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в случае совершения трансфера в январе.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС вчера в 07:58
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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
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Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор от Демократической партии Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, которая законодательно запретит американскому лидеру Дональду Трампу вести с Ираном военные действия без одобрения конгрессом США.
РБК вчера в 21:39
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Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
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