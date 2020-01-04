Армия и оружие
РИА НовостиВ Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. В автомобилях находились медики шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби". Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.
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Футбол
Йорди Кройфф возглавил сборную Эквадора
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Йорди Кройфф, сын легендарного Йоханна Кройффа, стал главным тренером сборной Эквадора, сообщает Marca.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Политика
«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика
Глава крупной петербургской IT-компании рассказал о секретах успеха
Игорь Горьков, который является директором крупной петербургской IT-компании, рассказал о том, как его организация Nexign пришла к успеху.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Здоровье
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Белорусские НПЗ сообщают об отсутствии контрактов на поставку нефти из России и прекращении поставок сырья с 1 января.
Здоровье
Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите
4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.