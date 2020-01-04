Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. В автомобилях находились медики шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби". Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
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Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
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WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
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США предостерегли Ирак от вывода американских войск

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Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

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NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

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Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
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Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
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В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
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