Общество
РИА НовостиВ Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. В автомобилях находились медики шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби". Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.
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Политика
В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Экономика
Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году
Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Финансы
Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий
«Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020–2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», – сказала аналитик, слова которой приводит «Российская газета».
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
Авто
СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Политика
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Хоккей
Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Космос
Исследователи приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Политика
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Энергетика
«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Армия и оружие
Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
Авто
Преемник Mitsubishi ASX станет еще компактнее
Как следствие, новый ASX станет заметно компактнее нынешнего и еще сильнее дистанцируется от другого компактного SUV японского бренда – Eclipse Cross.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.