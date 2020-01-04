Армия и оружие
РИА НовостиВ Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
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Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Футбол
Ван Бронкхорст возглавил китайский «Гуанчжоу Фули»
Срок контракта 44-летнего голландца с китайским клубом не уточняется. В минувшем национальном чемпионате «Гуанчжоу Фули» занял 12-е место.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Футбол
«Тоттенхэм»: Кейн выбыл на неопределенный срок ввиду разрыва мышцы
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Армия и оружие
Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного
Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Здоровье
Врач рассказал, как избежать депрессии зимой
Врач посоветовал бегать в парках, особенно днем, чтобы тем самым восполнить недостаток витамина D, который помогает справиться со стрессом.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Американские футболисты должны били прибыть в Катар в воскресенье, сборы должны были продлиться в течение двадцати дней.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Энергетика
EastMed в агентстве Fitch назвали конкурентом «Турецкого потока»
Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) после ввода в эксплуатацию сделает газовый рынок юга Европы ещё более конкурентным.
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Происшествия