Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
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СМИ: ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе в северном пригороде Багдада

ТАСС02:19

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

РИА Новостивчера в 19:41

Главные новости к утру 4 января

Коммерсантъвчера в 23:08

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РБКвчера в 19:59

В шиитском ополчении опровергли данные о гибели командующих в Багдаде

Известиявчера в 19:50

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Lenta.ruвчера в 18:31

В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения

Российская газетавчера в 22:42
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Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

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