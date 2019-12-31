Политика

Piter.tvPiter.tvИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению.
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Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

РИА Новости15:50

Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

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После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

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ТАСС07:03

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК05:35

Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ru08:47

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс04:18
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Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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Lenta.ru 03:56
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Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
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Минимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
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ГИБДД: новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня

Российским автомобилистам рассказали о поправках в Правила дорожного движения, которые вступили в силу с сегодняшнего дня, то есть с 1 января 2020 года, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
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Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Путин присвоил звание генерала замначальника петербургского главка МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину.
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51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

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Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
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В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
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В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
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Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В первом периоде команды забросили по две шайбы, и автором одной из них стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей Дмитрия Орлова.
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