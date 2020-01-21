«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.

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