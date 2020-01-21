Армия и оружие

РБКРБКВ Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.
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СМИ: несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США

ТАССвчера в 17:26

Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

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По посольству США в Багдаде нанесли ракетный удар

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РБКвчера в 17:22

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новостивчера в 16:34
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

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Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева доставили в СИЗО приморской столицы. Сколько он пробудет там, пока неизвестно.
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Skoda синхронно обновила хэтчбек и седан Rapid

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С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
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Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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РИА Новости вчера в 14:10
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Кадыров ответил на заявления о новом назначении

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SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета

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