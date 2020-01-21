Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУ посольства США в Багдаде упали три ракеты

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.
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Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новостивчера в 16:34

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБКвчера в 17:22

По посольству США в Багдаде нанесли ракетный удар

Lenta.ruвчера в 16:47

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ruвчера в 16:44

СМИ сообщили о падении трех ракет у посольства США в Багдаде

Известиявчера в 16:42

Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

RT на русскомвчера в 16:34

СМИ: несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США

ТАССвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Общество

Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
РЕН ТВ 19 января в 18:38
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
РБК 01:00
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Кино

Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
The Moscow Post вчера в 01:21
Игры

Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте

Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
iXBT.com 19 января в 19:59
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

МИР 24 вчера в 22:55
Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Вести.Ru вчера в 16:50
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

На 27-м году жизни умерла артистка театра «Провинция» Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Российская газета вчера в 11:19
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Политика

Володин прокомментировал поправки в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря предложенным в Конституцию поправкам увеличивается контроль, а граждане получат больше полномочий, чтобы более эффективно принимать участие в управлении государством.
НТВ вчера в 13:03
Общество

Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России

В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".
Москва 24 вчера в 04:25
Космос

РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Известия вчера в 23:30
Технологии

Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта

Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Forbes вчера в 06:32
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия вчера в 17:27
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Гаджеты

Huawei обновляет смартфоны до EMUI 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa вчера в 02:08
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
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Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
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