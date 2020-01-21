Армия и оружие

РБКРБКВ Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.
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У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru16:44

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК17:22

По посольству США в Багдаде нанесли ракетный удар

Lenta.ru16:47

Al Hadath сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле Багдада

Российская газета17:45

СМИ: несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США

ТАСС17:26

Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском16:34

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новости16:34
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Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
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В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

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Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
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