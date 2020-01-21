Армия и оружие

РБКРБКВ Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.
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СМИ сообщили о падении трех ракет у посольства США в Багдаде

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В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК17:22

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Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском16:34

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новости16:34
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