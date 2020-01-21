Армия и оружие

РБКРБКВ Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.
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СМИ: несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США

ТАСС17:26

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК17:22

Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

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Lenta.ru16:47

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