Армия и оружие
Lenta.ruВ коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).
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с чего всё началось
В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции в Ираке никто не погиб, сообщил 16 февраля официальный представитель коалиции полковник Майлс Каггинс в микроблоге объединенных сил в Twitter.Красная весна00:53
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