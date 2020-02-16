Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции в Ираке никто не погиб, сообщил 16 февраля официальный представитель коалиции полковник Майлс Каггинс в микроблоге объединенных сил в Twitter
.
Красная весна00:53

Подробнее о событии

Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде

RT на русскомвчера в 22:48

Коалиция США в Ираке сообщила о ракетном ударе по одной из военных баз

Коммерсантъвчера в 23:31

Коалиция во главе с США подтвердила факт обстрела иракской базы

ТАССвчера в 23:01

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Российская газетавчера в 22:52

Военнослужащие США не пострадали при ракетном обстреле базы в Ираке

РБК00:24

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Lenta.ruвчера в 23:28

В коалиции прокомментировали ракетные удары по базе в Багдаде

РИА Новостивчера в 22:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира

Труд вчера в 10:12
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Политика

Житель ЛНР заявил в украинском эфире, что ничего не ждет от Украины

Как отметил Александр, на территории ЛНР показывают украинские каналы, но жители от Украины ничего не ждут.
Красная весна вчера в 05:20
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro вчера в 21:49
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Футбол

На видео попало нападение на фанатов воронежского «Факела» на Кипре

АиФ Воронеж вчера в 05:27
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Общество

Клип «Романы» Киркорова набрал более 1 млн просмотров

«Романы» артиста набрали более 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube спустя сутки после публикации.
NewInform 01:17
Здоровье

Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Российская газета 00:03
Наука

Лучшее за день. 12 февраля

Могли ли динозавры болеть раком, как микробиом может рассказать о возрасте человека и как применить эффект домино, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Индикатор 12 февраля в 22:34
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Газета.Ru 01:53
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских лиг

«Ливерпуль» после победы над «Норвичем» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии набрал 76 очков, установив рекорд.
Матч ТВ 00:55
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Футбол

Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Спорт-Экспресс 00:00
Гаджеты

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %

3DNews 02:03
Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru вчера в 08:43
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что сообщения о том, что актер Леонардо Ди Каприо отказался сделать с ним селфи на 92-й церемонии награждения премии «Оскар», не соответствуют действительности, передает НТВ.
Аргументы и Факты вчера в 19:32
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное