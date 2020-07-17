Происшествия
RT на русскомВ Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Армия и оружие
В ДНР подорвались на минном поле диверсанты-наемники из США и Эстонии
Южный Федеральный вчера в 09:05
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Армия и оружие
Первый серийный АПРКСН проекта 955А «Князь Олег» спущен на воду
Первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения усовершенствованного проекта "Борей-А" "Князь Олег" выведен из эллинга.
Военное обозрение 02:17
Происшествия
Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем
По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено 349 новых случаев COVID-19
REGNUM вчера в 03:45
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Футбол
Безуглов сравнил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА
Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) ничем не уступает регламенту УЕФА, который был разработан для участников еврокубков и матчей сборных, сказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.
РИА Новости 04:49
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Российская газета 04:14
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Политика
Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
Кино
Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев
ИА Красная Весна 15 июля в 10:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Здоровье
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38