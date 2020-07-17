Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

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