Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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В Иркутской области произошла утечка топлива с частного катера в Байкал

РБК02:31

В Байкал разлились нефтепродукты

Газета.Ru02:00

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС00:38

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском01:46

В Байкал утекло топливо с накренившегося из-за шторма катера

РЕН ТВ00:49

У острова Ольхон на Байкале произошла утечка топлива с частного катера

Эхо Москвы00:46

«Не больше ста литров»: на Байкале ликвидируют утечку топлива из частного катера

Вести.Ru01:55
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Общество

Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 09:22
932
Здоровье

Власти Астраханской области готовят новые послабления ограничений

В Астраханской области готовятся к послаблению еще ряда ограничений.
Южный Федеральный 15 июля в 12:50
21
Происшествия

В Крыму задержали члена запрещенной в России секты

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму выявили в республики 52-летнего предполагаемого участника запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".
Российская газета 02:48
2
Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
53
Общество

В Роскачестве назвали лучшие вина к шашлыку

Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.
REGNUM 01:56
2
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
22
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,3K
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
93
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
5,7K
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
52
Наука

Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака

Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде.
Народные новости вчера в 23:45
5
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
189
Общество

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

DP.RU 02:47
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
10
Политика

Однокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда

В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
Legal.Report 02:40
1
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
11
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
Авто

Skoda отзывает в России более 70 автомобилей Octavia

Автостат 01:46
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Космос

США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»

Lenta.ru вчера в 10:49
12
Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
48
Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
1
Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшему широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 15 июля в 08:43
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
9
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру вчера в 10:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
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