Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале

РИА Новости05:06

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском01:46

В Иркутской области произошла утечка топлива с частного катера в Байкал

РБК02:31

Более 100 литров топлива могло попасть в Байкал

Московский Комсомолец03:55

Прокуратура проводит проверку после утечки топлива с катера в Байкал

РЕН ТВ05:00

У острова Ольхон на Байкале произошла утечка топлива с частного катера

Эхо Москвы00:46

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС00:38
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Наука

Назван ключевой признак осложнений от коронавируса

Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса.
Evo-rus.com вчера в 04:49
33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
19
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,5K
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
169
Происшествия

В Калининграде за сутки 12 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 9 случаев коронавируса.
Каскад 15 июля в 04:35
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
1
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
12
Хоккей

Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет

Rambler News Service 05:42
Общество

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
Политика

Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране

Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
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Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
7
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
33
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
1
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
24
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
1
Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
393
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
118
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news вчера в 17:31
Игры

Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла

Srnsk 15 июля в 03:23
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Хоккей

«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
71
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
105
Космос

ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

РИА Томск 15 июля в 02:40
2
Политика

Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
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Игры

«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II

3DNews 04:56
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
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Армия и оружие

Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

Lenta.ru 05:26
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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