Происшествия
RT на русскомВ Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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Наука
Назван ключевой признак осложнений от коронавируса
Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса.
Evo-rus.com вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В Калининграде за сутки 12 человек заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 9 случаев коронавируса.
Каскад 15 июля в 04:35
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
Политика
Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
Происшествия
«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел
В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news вчера в 17:31
Игры
Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 15 июля в 03:23
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Космос
ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов
РИА Томск 15 июля в 02:40
Политика
Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51