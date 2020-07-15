Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента. Изначально мероприятие носило мирный характер. Люди скандировали патриотические лозунги и прошли маршем по центру столицы, сообщает РИА Новости.

В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент

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