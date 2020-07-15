Политика
Общественная служба новостейВ Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента. Изначально мероприятие носило мирный характер. Люди скандировали патриотические лозунги и прошли маршем по центру столицы, сообщает РИА Новости.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда 21:26
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Экономика
В России предложили уничтожать нелегальные сигареты
В России могут начать уничтожать конфискованный табак и средства его производства.
Известия 13:00
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Общество
Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»
Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известия 10:18
Культура
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила участников
Афиша Daily 09:19
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»
Деловое.ТВ вчера в 06:36
Здоровье
Ограничения по коронавирусу усилили в двух районах Бурятии
В двух муниципалитетах на севере Бурятии осложнилась ситуация с коронавирусом.
EastRussia 20:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru вчера в 14:31
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
Известия 06:02
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36