Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент

Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента. Изначально мероприятие носило мирный характер. Люди скандировали патриотические лозунги и прошли маршем по центру столицы, сообщает РИА Новости.
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Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

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В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

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В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

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В Баку проходит многотысячное шествие в поддержку армии

ИА Красная Весна17:29

В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии

РИА Новости20:48

В Баку проходит митинг в поддержку ВС Азербайджана (ВИДЕО)

Вестник Кавказа16:17
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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Газета.Ru 18:35
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Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Технологии

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Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда 21:26
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Армия и оружие

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РБК 15:41
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Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
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Экономика

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Известия 13:00
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Происшествия

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Политика

Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу

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REGNUM вчера в 21:32
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Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском 11:34
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Общество

Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
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Культура

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Афиша Daily 09:19
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Лезги газет 11:14
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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»

Деловое.ТВ вчера в 06:36
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Ограничения по коронавирусу усилили в двух районах Бурятии

В двух муниципалитетах на севере Бурятии осложнилась ситуация с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

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Космос

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Здоровье

Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве

Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
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Армия и оружие

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В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
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Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

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Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
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Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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