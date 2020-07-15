Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Инфотека24». Полиция разогнала демонстрантов, проникших в здание.
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В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент

РИА Новости06:12

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Газета.Ru02:49

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Коммерсантъвчера в 23:55

В Азербайджане начались стихийные массовые митинги в поддержку армии

Ведомостивчера в 22:34

Жители Баку в ходе митинга потребовали возобновить войну из-за Карабаха

РБКвчера в 21:47

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ruвчера в 20:58

В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

REGNUMвчера в 17:01
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Российская газета 06:39
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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Общество

Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
2
Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
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Футбол

Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
РИА Новости 04:19
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Здоровье

Количество умерших от коронавируса увеличилось в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 6 смертельных случаев, 3 из них – от COVID-19.За весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев – от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Катунь 24 06:32
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Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Экономика

Американская нефть столкнулась с новым врагом

Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
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Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Здоровье

Европа разрабатывает план на случай второй волны коронавируса

Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:44
Общество

Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Ведомости 04:14
1
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Общество

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
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Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
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Наука

Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями

Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие, которые другим способом не удалось бы спасти.
Evo-rus.com вчера в 08:21
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