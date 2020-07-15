В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Инфотека24». Полиция разогнала демонстрантов, проникших в здание.

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

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