Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги.

с чего всё началось

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Инфотека24». Полиция разогнала демонстрантов, проникших в здание.

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

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