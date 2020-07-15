Политика
Газета.RuВ Баку прошел митинг в поддержку армии
Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Аналогичные митинги прошли и в других городах Азербайджана.
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Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости вчера в 17:47
Происшествия
В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками
В водоеме в Малышевских гривах Автозаводского района Нижнего Новгорода нашли труп женщины, у которой были связаны конечности.
Российская газета вчера в 05:36
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 13 июля в 11:56
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Политика
В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии
По словам Пескова, в Кремле выборы в соседнем государстве оценивают как внутреннее дело Белоруссии.
Lenta.ru 05:27
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 75 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:45
Киберспорт
Valve обновила модель персоны Anti-Mage
CyberSport.ru 03:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
CT news 02:49
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Здоровье
Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает»
Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек.
LipetskMedia.ru вчера в 06:39
Общество
В России разрешили транзитную перевозку санкционных товаров
С сегодняшнего дня открылся запрещенный ранее транзит санкционных товаров через Россию на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Компания 05:18
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35