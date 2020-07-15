Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Аналогичные митинги прошли и в других городах Азербайджана.

В Баку прошел митинг в поддержку армии

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