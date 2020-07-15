Политика
РИА НовостиВ Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию." При этом по сообщениям из соцсетей, группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.
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с чего всё началось
Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги.РИА Новостивчера в 20:48
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