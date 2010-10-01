Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана. Об этом сегодня, 14 июля, сообщают местные СМИ. Граждане собрались на площади Свободы, расположенной в центре города.

В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

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